Maison des Minéraux Balade Bidouille Crozon, jeudi 18 juillet 2024.

Partagez des moments en famille petits et grands se mêlent pour des expériences ludiques et des observations pour mieux comprendre notre environnement. Prendre son temps, éveiller sa curiosité, tester, découvrir et s’amuser, voilà les mots clés de ces balades.

Deux formules Cailloux d’ici et Evolution

Durée 2h, Tarif 7€/pers. 6€/pers. à partir de 4, Public Dès 7 ans (accompagné de 4 à 7ans)

Quand et où:

26/04: Postolonnec (Crozon)

02/05: Rozan (Crozon)

18/07: Run-ar-C’hrank (Lanvéoc)

25/07: Fraternité (Roscanvel)

01/08: Veryac’h (Camaret-sur-Mer)

08/08: Aber (Crozon)

15/08: Rozan (Crozon)

22/08: Corréjou (Camaret-sur-Mer)

29/08: Fraternité (Roscanvel)

24/10: Rozan (Crozon)

31/10: Corréjou (Camaret-sur-Mer)

Sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 10:00:00

fin : 2024-07-18 12:00:00

Lieu-dit Saint-Hernot

Crozon 29160 Finistère Bretagne

