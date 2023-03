Ouverture de la Maison des Métiers d’Art Maison des Métiers d’Arts, 28 mars 2023, La Pointe.

NoëEnluminure – Noëmie Barbereau – Titrée Enlumineur de France

L’enluminure est un artisanat ancestral, c’est l’art de mettre en lumière.

Avec 10 siècles d’apogée dans les manuscrits du moyen-âge, cet art minutieux trouve encore sa place de nos jours.

Venez découvrir mon travail respectant les recettes et techniques traditionnelles de l’enluminure et une touche contemporaine.

N’hésitez pas à vous inscrire à un stage, un moment où le temps se suspend, où vous découvrirez l’univers passionnant de l’enluminure, la dorure et la calligraphie.

Antoine Picot

La nature et les jardins sont pour moi plus qu’une source d’inspiration, c’est ma vie! Alors, quand il s’est agit pour moi de m’essayer à la sculpture, tout de suite, comme une obsession j’ai fait des animaux pour le jardin.

J’utilise une méthode de reproduction par moulage à l’élastomère. Aussi, la création se décompose en plusieurs temps. Il y a le modelage à l’argile, puis la fabrication du moule. Vient ensuite le tirage des exemplaires, artisanal, comme il se doit. J’ai toute confiance en mes clients pour leur trouver ensuite l’emplacement qui apportera le plus de poésie dans les jardins.

Ariane Bolo de Guibert

Peintes sur le lin et tissus anciens, les toiles d’Ariane ont pour but d’habiller les murs et de donner une ambiance à la pièce suivant le thème et les harmonies de couleurs employés.

Je peins sur mesure, sur commande et d’après photo suivant les idées précises ou non des clients.

Mes thèmes de prédilections sont la nature, les arbres, les animaux… J’aime donner à mes toiles un petit caractère ancien revisité en m’inspirant des couleurs du moment.

Maison des Métiers d’Arts 49080 La Pointe 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 58 99 15 »}, {« type »: « email », « value »: « atelier@noeenluminure.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Peinture enluminure

NoëEnluminure