Martres Tolosane s’expose à Pézenas Maison des Métiers d’Art, 1 avril 2023, Pézenas. Martres Tolosane s’expose à Pézenas 1 et 2 avril Maison des Métiers d’Art Dans le cadre de l’échange entre les deux villes labellisée VMA et la Maison des Métiers d’Art de Pézenas, une nouvelle exposition proposera des pièces et des outils anciens de faïenciers issus de la collection de la Ville de Martres-Tolosane. En parallèle, une sélection d’oeuvres contemporaines de 4 faïenciers Martrais feront le lien entre passé et présent dans cette exposition . Cet évènement sera accompagné de projections de films sur les artisans d’art Martrais et l’historique Métiers d’art de la ville. Des ouvrages sur les mêmes sujets seront également proposés à la vente. Cette exposition a été présentée en novembre 2022 au Musée de la porcelaine à Meissen dans le cadre de la quinzaine franco-allemande initiée par la Région Occitanie, l’Ambassade d’Allemagne et l’Association Allemagne-Occitanie, l’Europe au cœur. Maison des Métiers d’Art 6 place Gambetta, 34120 PEZENAS Pézenas 34120 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0467981112 »}, {« type »: « email », « value »: « pezenas@ateliersdart.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 faïence Pézenas Copyright@DR

Maison des Métiers d'Art
6 place Gambetta, 34120 PEZENAS
Pézenas
Hérault

