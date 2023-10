Cet évènement est passé Atelier dessin / peinture d’Halloween Maison des Métiers d’Art Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Atelier dessin / peinture d’Halloween Maison des Métiers d’Art Ferrieres-en-gatinais, 27 octobre 2023, Ferrieres-en-gatinais. Atelier dessin / peinture d’Halloween Vendredi 27 octobre, 14h00 Maison des Métiers d’Art Rendez-vous à la maison des métiers d’art pour un atelier terrifiant ! L’occasion de s’initier ou d’approfondir ses connaissances en dessin et peinture accompagné par Pascale Mercier.

Vendredi 27 octobre de 14 h à 17 h au 18 Grande Rue à Ferrières. Tarif de 23 € par personne. 10 enfants maximum. Inscription obligatoire par mail à metiersdart@cc4v.fr Maison des Métiers d’Art 18 Grande Rue, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}] [{« link »: « mailto:metiersdart@cc4v.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

