Atelier ou démonstration par un artisan d’art Maison des métiers d’art Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’Évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Loiret

Atelier ou démonstration par un artisan d’art Maison des métiers d’art, 1 avril 2023, Ferrières-en-Gâtinais. Atelier ou démonstration par un artisan d’art 1 et 2 avril Maison des métiers d’art Atelier ou démonstration à définir avec un artisan d’art ou artiste. La Maison des métiers d’art vous propose un atelier ou une démonstration animé par un artisan d’art. Vous découvrirez les métier d’art, la matières, la technique.

Transformez-vous en apprenti le temps de quelques heures ! Pour plus de renseignement appeler le 02 38 26 04 05 ou envoyez nous un mail à l’adresse suivante metiersdart@cc4v.fr

Maison des métiers d’art, 18 Grande rue 45210 Ferrières-en-gâtinais

Petite Cité de Caractère Maison des métiers d’art 18 Grande rue 45210 Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « metierdart@cc4v.fr »}] [{« link »: « mailto:metiersdart@cc4v.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 atelier démonstration Maison des métiers d’art

Détails Catégories d’Évènement: Ferrières-en-Gâtinais, Loiret Autres Lieu Maison des métiers d'art Adresse 18 Grande rue 45210 Ferrières-en-Gâtinais Ville Ferrières-en-Gâtinais Departement Loiret Lieu Ville Maison des métiers d'art Ferrières-en-Gâtinais

Maison des métiers d'art Ferrières-en-Gâtinais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/

Atelier ou démonstration par un artisan d’art Maison des métiers d’art 2023-04-01 was last modified: by Atelier ou démonstration par un artisan d’art Maison des métiers d’art Maison des métiers d'art 1 avril 2023 Ferrières-en-Gâtinais MAISON DES METIERS D'ART Ferrieres-en-gatinais

Ferrières-en-Gâtinais Loiret