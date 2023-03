A la découverte des métiers d’art : la facture instrumentale des instruments à vent Maison des métiers d’art Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’Évènement: Ferrières-en-Gâtinais

A la découverte des métiers d’art : la facture instrumentale des instruments à vent Maison des métiers d’art, 1 avril 2023, Ferrières-en-Gâtinais. A la découverte des métiers d’art : la facture instrumentale des instruments à vent 1 et 2 avril Maison des métiers d’art Vous souhaitez connaitre les secrets de la fabrication de ces instruments à vent du monde et leur évolution à travers les siècles ? Nous vous invitons à découvrir l’exposition consacrée à la facture des instruments à vent. Quelle place prend la musique dans notre quotidien ? La Médiatrice de la Maison des métiers d’art vous fera voyager, vous comprendrez la place de ces instruments dans la société et leur évolution.

Nous vous attendons nombreux à partir du 31 mars jusqu’au 11 juin 2023 les vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h, anisi que les dimanches de 15h à 18h. Maison des métiers d’art, 18 Grande rue 45210 Ferrières-en-Gâtinais

metiersdart@cc4v.fr

