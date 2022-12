Noël des Créateurs Maison des Métiers d’Art Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Noël des Créateurs Maison des Métiers d’Art, 25 novembre 2022, Ferrieres-en-gatinais. Noël des Créateurs 25 novembre – 24 décembre Maison des Métiers d’Art

Noël des créateurs Retrouvez les artistes et les artisans d’art à la Maison des Métiers d’Art pour un shopping de Noël ! Le samedi 3 décembre 2022 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à l’occasion d… Maison des Métiers d’Art 18 Grande Rue, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais Noël des créateurs à la Maison des Métiers d’Art de Ferrières-en-Gâtinais le samedi 3 décembre 2022 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à l’occasion du marché de Noël de Ferrières-en-Gâtinais.

Retrouvez les artistes et les artisans d’art à la Maison des Métiers d’Art pour un shopping de Noël ! L’occasion rêvée pour des cadeaux uniques et faits main.

Le Noël des Créateurs se déroule tous les vendredis de 10 h à 12 h, tous les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi 24 décembre de 10 h à 12 h.

Entrée libre. Ouverture samedi 24 décembre : 10 h à 12 h.

