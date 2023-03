Exposition « Sublimer le quotidien : savoir-faire et matériaux » Maison des Métiers d’Art et du Design, 28 mars 2023, Moulins.

Le campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence “Design, Matériaux et Innovation” est un réseau unique d’acteurs à l’échelle régionale, centré sur l’industrie du luxe et les métiers d’art. Il regroupe notamment des acteurs de la formation (lycées et centre de formation des apprentis) qui proposent des formations autour du Design et des Métiers d’Art, allant du CAP au bac +3.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le campus organise une exposition unique de différentes créations réalisées par des apprenants inscrits dans des formations du secteur des Métiers d’Art, de la Mode et du Luxe. Cette exposition, organisée dans la toute nouvelle Maison des Métiers d’Art et du Design de Moulins, mettra en lumière le savoir-faire de grande qualité des apprenants.

Vous aurez l’opportunité de découvrir des créations réalisées avec 5 matériaux :

Créations en verre

Créations en métal

Créations en cuir

Créations textiles

Créations en bois

Nous vous attendons du 28 mars au 2 avril 2023 à la Maison des Métiers d’Art et du Design pour découvrir le talent et la créativité des apprenants. Pendant le week-end des 1er et 2 avril, vous aurez également l’occasion d’assister à des démonstrations de tapisserie d’ameublement et de dentelle aux fuseaux.

Maison des Métiers d’Art et du Design 23 cours Anatole France Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « celine.dran@ac-clermont.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0616340750 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linkedin.com/company/campus-des-m%C3%A9tiers-et-des-qualifications-d-excellence-design-mat%C3%A9riaux-et-innovation/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T17:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

