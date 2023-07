Visite ludique en famille Maison des Métiers d’art et des artistes Trôo, 16 septembre 2023, Trôo.

Visite ludique en famille 16 et 17 septembre

Amusez-vous en famille en visitant le village troglodyte de Trôo et en téléchargeant les 2 pages d »AMUZ’TRÔO » n°1 et 2, deux questionnaires-photos…. et un cadeau à gagner !

Dans les 2 supports de jeu, vous allez découvrir 9 photos prises à divers endroits dans le village. Sur la deuxième page du document, vous avez un plan du village avec 9 numéros correspondant aux endroits à retrouver.

Mission des enfants : c’est retrouver le lieu sur le plan où chaque photo a été prise. Une lettre identifie chaque lieu.

Mission des parents : c’est retrouver pour chaque photo, le mot à découvrir grâce aux indices…

Tu souhaites découvrir ce qu’est un village troglodytique tout en t’amusant, alors Trôo est l’endroit idéal ! Ses ruelles pittoresques et ses innombrables escaliers sont de vrais labyrinthes… Avant de les emprunter et de découvrir tout le coteau creusé, munis-toi d’un des 2 petits questionnaires-photos (téléchargeable ici ou tu peux également aller le retirer à l’accueil de Trôo Tourisme). Lors de cette visite libre tu devras retrouver le lieu où chaque photo a été prise et tes parents devront trouver les mots mystères à l’aide d’indices… Alors qui réussira sa mission en premier : toi ou tes parents ?

Pour vérifier les réponses et emporter un cadeau surprise, retourne vite à l’accueil de Trôo Tourisme et profites-en pour visiter la grotte pétrifiante, c’est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagné d’un adulte!

Inaugurée en 2019, elle a pour objet de mettre en valeur les métiers d'art de la vallée du Loir et de faire connaître les artistes de la région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association Trôo Tourisme