Visite de la grotte pétrifiante 16 et 17 septembre Maison des Métiers d’art et des artistes 1,50€ et gratuit pour les enfants de 9 ans et moins.

C’est le plus ancien site touristique du village de Trôo. Déjà ouverte au public au début du XXe siècle, ce petit espace dédié au long travail des eaux calcaires, est intéressant au niveau touristique, mais également au point de vue géologique. On peut y découvrir des stalactites, les vestiges de l’ancienne chapelle Saint-Gabriel, sa vasque pétrifiée et tout le magnifique travail de l’eau sur le tuffeau (roche calcaire locale) en 300 ans.

La grotte possède des ressources en eau non négligeable. Cette eau provenant de diverses sources dont on ne connaît pas les origines exactes, s’écoule du centre de la Butte extrêmement chargée en calcaire. La vallée du Loir était, il y a 90 millions d’années, une immense mer intérieure d’où les cavités ont été creusées tout au long de son lit.

Pourquoi pétrifiante ? L’eau chargée de dioxyde de carbone dissout le calcaire des roches qu’elle traverse et, en arrivant au contact de l’air plus chaud des cavités, elle dépose la calcite transportée. Celle-ci s’accumule en stalactites aux endroits où l’eau se détache du plafond ou en stalagmites aux endroits où les gouttes d’eau tombent sur le sol.

Inaugurée en 2019, elle a pour objet de mettre en valeur les métiers d'art de la vallée du Loir et de faire connaître les artistes de la région.

