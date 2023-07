Bal swing Maison des Métallos Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Bal swing Samedi 16 septembre, 20h00 Maison des Métallos entrée libre, dans la limite des places disponibles, réservation conseillée (ouverture de la billetterie en ligne le 5 septembre 2023)

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison des métallos remonte le temps !

Rejoignez-nous le temps d’une soirée pour un bal swing festif et endiablé. Initiation et musique live seront au rendez-vous avec la complicité de Shake That Swing.

La Maison des métallos vous propose de renouer avec son histoire à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Lieu cardinal dans la vie du quartier du Bas Belleville, les murs des Métallos ont bien souvent résonnés aux sons des cuivres, que ce soit pendant sa vie de manufacture d’instruments de musique ou à la période des bals populaires de la CGT Métallurgie, dont elle était le siège.

Le temps d’une soirée, venez-vous plonger dans ce fragment d’histoire vivante et vous déhancher sur les plus beaux standards de l’âge d’or du swing, musique entrainante qui a su ravir danseur·seuses et amateur·rices de jazz depuis les années 30. Chaussez vos plus beaux souliers pour profiter d’une initiation aux danses swing en début de soirée, puis du bal, au son jazzy d’un music band en live. La promesse d’une soirée feel good !

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre-Timbaud 75011 Paris

D'abord fabrique d'instruments mondialement réputée, puis haut lieu du syndicalisme, la Maison des métallos est aujourd'hui un établissement culturel de la Ville de Paris. Implantée dans le quartier de Belleville, la Maison des métallos propose de faire de l'art vivant une ressource au service de la transformation de la société, un levier pour accélérer le mouvement des Transitions au cœur des problématiques sociales et environnementales.

Métro ligne 2 arrêt Couronnes / Métro ligne 3 arrêt Parmentier Bus ligne 96 arrêt Maison des métallos

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

© Eric Bobrie