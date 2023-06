Brunch électro avec DJ Gösta Maison des Métallos Paris, 9 juillet 2023, Paris.

Brunch électro avec DJ Gösta Dimanche 9 juillet, 12h00 Maison des Métallos Sur réservation, brunch à 18 euros.

Un brunch dominical aux sonorités électros

Attablez-vous dans la cour des Métallos et dégustez de bons petits plats italiens préparés par Giampiero, la nouvelle épicerie italienne du quartier, voisine des Métallos. Le petit plus ? Un DJ set pépite aux sonorités disco !

Convaincu que la musique a un pouvoir de guérison et que la danse est un moyen de se connecter aux autres au-delà des limites du corps, DJ Gösta est un cosy raver, heureux de danser 4ever avec vous derrière et devant la cabine. Ses sets sont construits sur des mélanges de genres rythmiques allant du deep au disco, toujours avec quelques petites surprises. Parfait pour un midi de boogie fantaisiste !

DJ Gösta

Originaire de Suède, DJ Gösta s’est retrouvé à Paris en 2018 après avoir passé plusieurs années à Berlin. Il a commencé à mixer à Stockholm à l’adolescence mais a mis les platines de côté pendant un long temps pour se concentrer sur les arts visuels et le design. Lorsqu’il s’est installé à Paris, sa passion pour la musique électronique l’a poussé à recommencer à tourner des disques ; toujours à la recherche du vinyle avec cette vibe parfaite.

