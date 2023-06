Arpentage de « Queer theory, une histoire graphique » de Meg-John Barker & Jules Scheele Maison des Métallos Paris, 9 juillet 2023, Paris.

Queer, voilà un mot que l’on entend de plus en plus souvent et qui complète le traditionnel sigle LGBT. Mais à quoi correspond-il ? Ouvrage à mi-chemin entre l’essai et la bande dessinée, Queer Theory tente d’apporter des éléments de réponses et des repères tant historiques que liés à l’actualité de ce terme.

Accompagné·es par Peuple & Culture, on vous propose de découvrir ce livre avec une méthode bien connue de l’éducation populaire : l’Arpentage. On se partage l’ouvrage, on lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu’on en a compris afin de créer du savoir collectif.

Terme parapluie, queer rassemble sous son aile une multiplicité de concepts qui explorent autant les notions d’identités sexuelles et de genres que les rôles de genre ou les rapports de race et classe.

Comment introduire les théories qui y sont liées ? Comment se repérer dans ce champ aussi vaste qu’intersectionnel ? Petit bijou de vulgarisation, l’essai graphique de Meg-John Barker et Jules Scheele tente de tracer des pistes à travers la réalité multiple que recouvre ce terme et propose une introduction accessible à l’univers de cette pensée, de sa naissance jusqu’à ses évolutions les plus récentes. Venez profitez des premières douceurs de l’été pour ce dernier arpentage de la saison, qui aura lieu dans le cadre de la Grande Fête des métallos, du 7 au 9 juillet.

Un temps d’échange clôturera cette séance, au cours duquel vous pourrez échanger avec le sociologue Emmanuel Beaubatie, qui a collaboré étroitement à la traduction et l’édition de ce texte en français.

Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos se charge d’amener un exemplaire, boissons fraîches et douceurs, pour un moment de partage convivial.

en partenariat avec Peuple & Culture

