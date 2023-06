Concert Barbara Butch + LeonxLeon Maison des Métallos Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Concert Barbara Butch + LeonxLeon Samedi 8 juillet, 21h00 Maison des Métallos DJ set de Barbara Butch : sur réservation, tarifs libres 5, 9 ou 12€ (au choix) // set de LeonxLeon (première partie) : gratuite

Barbara Butch (dj set)

22h30 > 00h

Barbara, avec ses sets électro/disco, a le don de faire danser ou chanter chaque personne qui pose le pied sur le dancefloor. On a pu la voir à la Machine du Moulin Rouge, au Glazart, dans des festivals comme le Sziget ou le Paris Têtu Festival, au Peacock et dans pleins d’événements privés et corporate.

Incapable de renoncer à la fête et au dancefloor, elle a créé pendant les confinements les soirées virtuelles L’Appartchezmoi réunissant plus de 1000 personnes par mois.

Si vous ne l’avez jamais entendue en live, vous l’avez certainement vue sur la couverture de Télérama ou en égérie de Jean Paul Gaultier.

Fin 2021, elle reçoit le Out d’or de la personnalité LGBTI+ de l’année. Barbara Butch a plus d’une corde à son arc et, ce qui est sûr, c’est qu’elle vise toujours en plein cœur !

LeonxLeon (première partie)

21h > 22h30 – gratuit

Médecin le jour et musicien la nuit, LeonxLeon produit depuis 2013, dans son home-studio parisien, des morceaux où se rencontrent italo-disco, acid, house et bien d’autres influences toujours ensoleillées.

Avec un cursus de batteur jazz derrière lui et un père qui construisait ses propres synthétiseurs dès les années 1970, il n’a pas eu à chercher bien loin avant de se lancer. Comme un hommage, il s’est d’ailleurs servi d’un de ces synthétiseurs sur un titre de son EP Rokanbo, sorti en 2019 sur Cracki records, mêlant ses inspirations italo-disco, house et boogie à de nouvelles sonorités plus tropicales voire carrément zouk.

Organisateur de nombreuses soirées parisiennes, il a également participé à la fondation du label d’édits « Good Plus » et du projet « Les Yeux Orange ».

A son actif également, des remixes de Cerrone, des collaborations avec le légendaire « Black Devil Disco Club » et Agar Agar ainsi qu’une histoire d’amour, datant de ses débuts, avec le label « Red Laser Disco » de Manchester, chez qui il a signé plusieurs morceaux sur des various et son premier EP en 2017.

Début 2023, il sort son single Itanewa, en provenance directe d’Afrique du Sud, inspiré par les productions synthétiques de la fin de 80’s qui y proliféraient. La suite de l’EP arrive à l’été 2023 (Cracki Records), avec toujours plus de grands écarts entre les sonorités influences sonores.

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre-Timbaud 75011 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T21:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

© Jérôme Bonnet