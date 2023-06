Jeu « Bingo drag » Maison des Métallos Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Jeu « Bingo drag » Samedi 8 juillet, 19h00 Maison des Métallos gratuit, sur réservation

On dépoussière le bingo de papy et mamie pour en faire un rituel délicieusement rétro et follement amusant !

Minima Gesté, championne du bingo drag, du blind-test et du divertissement, dépoussière les codes de ce jeu a priori désuet ! Présentatrice hors pair (elle préfère dire “de qualité”), mettez-lui un micro dans les mains et plus rien de l’arrête.

Ne vous laissez pas berner par son esthétique de pop star des années 90, Minima est aussi et surtout une militante aguerrie qui prône bienveillance et tolérance, souvent pour le bien d’évènements caritatifs.

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre-Timbaud 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.maisondesmetallos.org [{« type »: « phone », « value »: « 0147002520 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@maisondesmetallos.paris »}] D’abord fabrique d’instruments mondialement réputée, puis haut lieu du syndicalisme, la Maison des métallos est aujourd’hui un établissement culturel de la Ville de Paris. Implantée dans le quartier de Belleville, la Maison des métallos propose de faire de l’art vivant une ressource au service de la transformation de la société, un levier pour accélérer le mouvement des Transitions au cœur des problématiques sociales et environnementales. Pour cela, la Maison des métallos développe des pratiques collaboratives avec les artistes, les partenaires et les usagers, dans une dimension forte d’ancrage avec le territoire (Paris et Grand Paris). Chaque mois, une nouvelles CoOP (pour CoOPérative artistique) : le fruit de l’association entre une équipe artistique et l’équipe des Métallos pour vous proposer, 30 jours durant, de l’art vivant sous toutes ses formes: spectacle, fiesta, installation, atelier, projection, fabrique, question… autour d’une thématique chaque fois renouvelée, identifiée comme facteur d’accélération pour une société en transition. Métro ligne 2 arrêt Couronnes / Métro ligne 3 arrêt Parmentier Bus ligne 96 arrêt Maison des métallos Station Vélib nº 11032

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:30:00+02:00

© Pop Models