Atelier « Fresque du climat » Maison des Métallos Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Atelier « Fresque du climat » Samedi 8 juillet, 14h30 Maison des Métallos Gratuit, sur inscription, à partir de 16 ans.

Un atelier ludique, participatif et créatif pour mieux comprendre les enjeux du changement climatique.

La Fresque du Climat mobilise l’intelligence collective pour sensibiliser les participant·es aux conséquences des changements climatiques. Apprenez en quelques heures les bases du problème ! Ces clés de compréhension vous permettront d’avoir une meilleure vision d’ensemble et de mieux comprendre les enjeux !

Ludique, collaboratif et pédagogique, cet atelier s’adresse à tous les publics, que vous soyez déjà sensibilisé·e au sujet ou non.

Un atelier animé par Valentin Noilhetas, expert des enjeux de transition écologique auprès des collectivités territoriales et entreprises. Fresqueur épanoui.

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre-Timbaud 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.maisondesmetallos.org [{« type »: « phone », « value »: « 0147002520 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@maisondesmetallos.paris »}] D’abord fabrique d’instruments mondialement réputée, puis haut lieu du syndicalisme, la Maison des métallos est aujourd’hui un établissement culturel de la Ville de Paris. Implantée dans le quartier de Belleville, la Maison des métallos propose de faire de l’art vivant une ressource au service de la transformation de la société, un levier pour accélérer le mouvement des Transitions au cœur des problématiques sociales et environnementales. Pour cela, la Maison des métallos développe des pratiques collaboratives avec les artistes, les partenaires et les usagers, dans une dimension forte d’ancrage avec le territoire (Paris et Grand Paris). Chaque mois, une nouvelles CoOP (pour CoOPérative artistique) : le fruit de l’association entre une équipe artistique et l’équipe des Métallos pour vous proposer, 30 jours durant, de l’art vivant sous toutes ses formes: spectacle, fiesta, installation, atelier, projection, fabrique, question… autour d’une thématique chaque fois renouvelée, identifiée comme facteur d’accélération pour une société en transition. Métro ligne 2 arrêt Couronnes / Métro ligne 3 arrêt Parmentier Bus ligne 96 arrêt Maison des métallos Station Vélib nº 11032

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:30:00+02:00

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:30:00+02:00

© MaryLou Mauricio