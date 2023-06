Coin contes en famille Maison des Métallos Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Coin contes en famille Samedi 8 juillet, 14h30 Maison des Métallos Gratuit, entrée libre.

Lectures de conte

Un coin détente duquel profiter en famille en Mezza. La bibliothèque Couronnes nous envoie ses meilleurs talents pour des lectures à voix douce.

Les contes du vivant (podcast)

Des fictions sonores pour nourrir la curiosité des plus jeunes pour le vivant.

Destinée à un public familial, ces fictions audio révèlent, sous forme d’intrigues fondées sur des informations scientifiques, ce qui se passe dans les microcosmes des vivants non-humains.

Conçues comme de véritables « dessins animés pour les oreilles », ces histoires sont là pour ouvrir un dialogue parents-enfants, nourrir la curiosité et la considération des plus jeunes pour le vivant et, surtout, ouvrir des imaginaires inter-espèces pour grandir dans le respect du vivant et développer une pensée écologique à travers l’enthousiasme et la sensation !

Les Contes du Vivant est un podcast entièrement réalisé avec les enfants de l’école maternelle La Baleine, à écouter en famille pour les enfants à partir de 4 ans.

en partenariat avec la Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz (Ville de Paris) & Les Contes du vivant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

