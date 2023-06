Atelier « Découverte du vivant – Il parait que… la Terre est plate ?! » Maison des Métallos Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Atelier « Découverte du vivant – Il parait que… la Terre est plate ?! » Samedi 8 juillet, 14h00 Maison des Métallos Gratuit, entrée libre, dans la limite des places disponibles, à partir de 7 ans.

Démystifions les rumeurs scientifiques par le biais d’expériences scientifiques et techniques avec Les Petits Débrouillards !

Si, pendant longtemps, les Hommes ont admis l’hypothèse selon laquelle la Terre serait plate, certains hommes de sciences n’ont pas hésité à remettre en question cette idée en proposant des arguments observationnels, physiques ou philosophiques. Eratosthène, Pythagore, Aristote ou Newton… autant de noms enseignés à l’école aujourd’hui. Qui n’empêchent pourtant pas la propagation de fausses rumeurs scientifiques ! Pour les mettre à mal, nous te proposons de relever 5 défis afin de prouver la sphéricité de la planète Terre.

un atelier proposé en partenariat avec Les Petits Débrouillards

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre-Timbaud 75011 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

© Les Petits Débrouillards