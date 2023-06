Concert Zar Electrik + Wael Alkak Maison des Métallos Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Concert Zar Electrik + Wael Alkak Vendredi 7 juillet, 21h00 Maison des Métallos Sur réservation, tarifs libres 5, 9 ou 12€ (au choix)

On se laisse porter par les transes envoûtantes de l’African Electro de Zar Electrik, avant de danser sur l’électro hybride de Wael Alkak, dj qui fusionne les genres et les cultures.

Zar Electrik (concert)

21h > 22H30

Quand la rencontre de trois activistes de la scène méditerranéenne aboutit au mariage entre les transes gnaouies, les boucles de la musiques subsaharienne et l’électro la plus ensorcelante, la célébration se fait forcément explosive !

Sur les pistes de cet African techno, Anass Zine et Arthur Peneau, chanteurs-instrumentistes au gumbri, à l’oud et à la kora electrique, embarquent Did Miosine aux machines pour un trip envoûtant aux confins du Maghreb. Derrières les voix enchanteresses ou rugissantes, l’appel à la danse se fait par les rythmes et les soubresauts ternaires baignés d’électro.

Wael Alkak (live set)

22H45 > 00h30

Wael Alkak puise son répertoire dans le folklore populaire des pays du Levant (Chaâbi). Ses performances live mêlent tradition et contemporanéité, où sons du synthétiseur et mélopées du bouzouki produisent un style transcendant comparable aux sonorités de la techno.

Diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique de Damas, il pratique le bouzouk, les percussions, le clavier, avant de s’initier à la composition digitale. Suite à sa participation aux manifestations pacifiques en Syrie en 2011, Wael Alkak compose Neshama, un projet collectif contemporain qui interprète des rythmes traditionnels en versions électroniques, combinant musique folklorique et arabe classique, à partir des hymnes révolutionnaires nés de la révolution pacifique.

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre-Timbaud 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-08T00:30:00+02:00

© Stéphanie Le Corneur