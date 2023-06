Concert « fanfare Les Rillettes de Belleville » Maison des Métallos Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Concert « fanfare Les Rillettes de Belleville » Vendredi 7 juillet, 18h00 Maison des Métallos Gratuit, en accès libre.

Depuis plus de dix ans, la fanfare « Les Rillettes de Belleville », surnommée la fanfare de l’Est tant par son répertoire que par son quartier d’origine, joue sans complexes pour faire danser les foules en déambulant dans le quartier.

Fanfare montée en 2006 par des étudiant·es de l’école d’Architecture de Paris-Belleville, Les Rillettes s’ouvre vite à des musiciens extérieurs, croisant ainsi compétences, talents et influences musicales. A l’image de leur quartier, cette fanfare regroupe des musiciens et musiciennes aussi différent·es que les préparations culinaires de la rillette : un groupe détonnant aux saveurs variées !

Leur répertoire énergique est principalement issu des sons balkans (Fanfare Ciocarlia, Boban Markovic, Kocani Orchestar, Goran Bregovic, Emir Kusturica…) ou encore ska/brass band/new orleans (Skatalites, Hot Eight Brass Band, Soul Jazz Orchestra) : les berceaux des fanfares et l’essence même des cuivres qui claquent mixés à des rythmes puissants et festifs.

Les Rillettes de Belleville déambuleront dans le quartier autour de la Maison des métallos à partir de 18h avant de rejoindre l’esplanade Roger Linet (juste devant la Maison) pour un concert pendant le pique-nique urbain.

Alors, on danse ?

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre-Timbaud 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T20:00:00+02:00

© Les Rillettes de Belleville