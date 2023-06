Pique-nique urbain Maison des Métallos Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Pique-nique urbain Vendredi 7 juillet, 18h00 Maison des Métallos Gratuit, en accès libre, sur l’esplanade devant la Maison des métallos (esplanade Roger Linet), penser à ramener son pique-nique

Venez pique-niquer sous le regard complice du Travailleur de l’esplanade Roger Linet, juste devant la Maison des métallos.

On vous invite à ramener un petit quelque chose à grignoter avant de vous attabler avec vos ami·es, votre famille, vos voisin·es ou de sympathiques inconnu·es. Une fête de quartier conviviale car, c’est bien connu, la gastronomie ça rassemble !

Si vous avez oubliez votre casse-croûte, pas de panique : les commerçants du quartier seront là pour vous dépanner !

Les Rillettes de Belleville, énergique fanfare de l’Est parisien, sera là pour mettre l’ambiance avec son répertoire de musiques aux influences balkaniques, ska et jazz.

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre-Timbaud 75011 Paris Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.maisondesmetallos.org D’abord fabrique d’instruments mondialement réputée, puis haut lieu du syndicalisme, la Maison des métallos est aujourd’hui un établissement culturel de la Ville de Paris. Implantée dans le quartier de Belleville, la Maison des métallos propose de faire de l’art vivant une ressource au service de la transformation de la société, un levier pour accélérer le mouvement des Transitions au cœur des problématiques sociales et environnementales. Pour cela, la Maison des métallos développe des pratiques collaboratives avec les artistes, les partenaires et les usagers, dans une dimension forte d’ancrage avec le territoire (Paris et Grand Paris). Chaque mois, une nouvelles CoOP (pour CoOPérative artistique) : le fruit de l’association entre une équipe artistique et l’équipe des Métallos pour vous proposer, 30 jours durant, de l’art vivant sous toutes ses formes: spectacle, fiesta, installation, atelier, projection, fabrique, question… autour d’une thématique chaque fois renouvelée, identifiée comme facteur d’accélération pour une société en transition. Métro ligne 2 arrêt Couronnes / Métro ligne 3 arrêt Parmentier Bus ligne 96 arrêt Maison des métallos Station Vélib nº 11032

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

© Maison des métallos