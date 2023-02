Arpentage de Sapiens, la naissance de l’humanité de Yuval Noah Harari, avec l’association Peuple et Culture Maison des métallos, 15 mars 2023, Paris.

Tarifs libres 5, 9 ou 12€ Durée 3h Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos se charge d’amener un exemplaire, boissons chaudes et douceurs, pour un moment de partage convivial.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi

les Premiers pas de nos êtres

Et si on recommençait depuis le début, le tout début de l’humanité ? Comment l’humain est-il passé de simple mammifère parmi tous les animaux, jusqu’à devenir (le) maître du monde ? En image et en couleur, c’est encore meilleur à partager.

Accompagné·es par Peuple et Culture, on va faire la découverte de cette bande dessinée avec une méthode bien connue de l’éducation populaire : l’Arpentage. On se partage l’ouvrage, on lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu’on a compris pour créer du savoir collectif.

En février à la Maison des métallos, l’humeur de la CoOP est aux commencements ! Quoi de mieux pour traiter le sujet que de commencer par les débuts de l’histoire de l’humanité ? Mêlant vulgarisation anthropologique, biologie, science politique et histoire, le Best-seller de Yuval Noah Harari s’est vu faire peau neuve dans ce format Bande-dessiné adaptée par David Vandermeulen et Daniel Casanave. Découvrons ensemble les origines du chasseur-cueilleur et le chemin qu’il a parcouru jusqu’à nous.

