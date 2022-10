FORMATION : LE DIALOGUE INTERCULTUREL, OUTIL DE LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET/OU LA HAINE ANTI-LGBT+ maison des métallos, 3 novembre 2022, Paris.

FORMATION : LE DIALOGUE INTERCULTUREL, OUTIL DE LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET/OU LA HAINE ANTI-LGBT+ 3 et 4 novembre maison des métallos

gratuite grâce au soutien de la DILCRAH (valeur de formation de 1200€ par personne), inscription obligatoire

Comment le dialogue interculturel permet-il de lutter activement contre les stéréotypes, les discriminations et toute autre manifestation de racisme, d’antisémitisme, et de haine anti-LGBT+ ? handicap moteur mi

maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Lors de cette formation, à travers une pédagogie active :

– Nous identifierons la manière dont les identités et les cultures se construisent et évoluent en tant que processus complexes, dans des contextes historiques et sociaux.

– Nous ferons émerger les représentations et les mécanismes du rejet de la différence et de l’altérité (comment une différence devient un facteur de discrimination), en faisant l’expérience d’un décentrement et d’un déplacement ;

– Nous explorerons de nouvelles interactions basées sur la notion d’inclusion, favorisant le concept de culture du lien, d’art relationnel, et de dialogue interculturel.

Pour cela, nous nous appuierons sur des ateliers de médiation culturelle (analysant divers supports) et artistique (expérimentations s’inspirant de performances d’artistes contemporains), favorisant une approche sensible, selon une logique collaborative et explorative.

Modalités pédagogiques

La méthodologie est participative ; il s’agit d’un travail collectif s’appuyant sur la mise en partage des expériences de vie de chacun, les échanges et les réflexions.

Pluridisciplinaire, la formation mêle apports et recherches issus du domaine artistique et plus globalement des sciences humaines (histoire, sociologie, anthropologie, philosophie).

Un formulaire d’évaluation sera proposé à l’issue de la formation, afin d’améliorer notre travail, et de favoriser une vision réciprocitaire.

Un livret au format numérique vous sera envoyé ultérieurement, comprenant les bases théoriques, des informations pratiques et des ressources, vos apports durant la formation, ainsi qu’une bibliographie sélective.

Objectifs

Comprendre les enjeux historiques, socio-politiques et identitaires complexes liés au racisme, à l’antisémitisme, ou à la haine anti-LGBT+.

Pouvoir identifier ses représentations – conscientes ou non – liées aux stéréotypes, aux discriminations et à toute autre manifestation de rejet.

Être capable d’utiliser des savoirs et des outils interculturels issus des sciences humaines et de l’art afin de prévenir les discriminations et les violences, et de faire évoluer les droits des communautés victimes de discrimination.

Développer et mobiliser des compétences relationnelles à partir de médiations artistiques pouvant être utilisées comme pratiques de soin pour repenser les possibilités d’interactions.

Enrichir les pratiques professionnelles des participants en matière d’accompagnement dans leur mission auprès des publics, de favoriser les relations plus inclusives, particulièrement auprès des publics vulnérables.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Thèmes

Identité.s, cultures et altérités ; dialogue interculturel ; préjugés, stéréotypes, discriminations, racisme, antisémitisme, LGBT+ phobies ; rejet, biais et exclusion ; responsabilité et engagement ; culture inclusive et réparation ; arts relationnels ; cohésion citoyenne ; plasticité identitaire et de l’être.

Durée et lieux

Deux journées, les 3 et 4 novembre 2022, de 10h à 18h (soit 14h),

à la Maison des Métallos, 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Mº Couronnes (ligne 2) / Mº Parmentier (ligne 3)

Tous les espaces de la Maison des Métallos sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le vendredi matin, visite de l’exposition Habibi, les révolutions de l’amour à l’Institut du Monde Arabe.

Public

Tout intervenant, artiste, salarié ou bénévole, du champ social, associatif, éducatif, de l’éducation populaire, de l’insertion, de la santé, ou autre, travaillant aux côtés de personnes victimes de préjugés, stéréotypes, discriminations, racisme, antisémitisme ou LGBT+ phobies.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T10:00:00+01:00

2022-11-04T18:00:00+01:00

