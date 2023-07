Découvrez l’exposition temporaire : « Mémoire des Invisibles : Femmes au travail dans les campagnes thouarsaises » Maison des Mémoires Louzy, 16 septembre 2023, Louzy.

Découvrez l’exposition temporaire : « Mémoire des Invisibles : Femmes au travail dans les campagnes thouarsaises » 16 et 17 septembre Maison des Mémoires Gratuit. Entrée libre. Pour les groupes de plus de 5 personnes, sur inscription. Accès aux salles par petits groupes (moins de 6 personnes par salle ou espace).

Ayez accès librement à plusieurs expositions consacrées aux activités des hommes et des femmes dans les campagnes thouarsaises entre 1900 et 1960. Notamment « Mémoires des Invisibles, femmes au travail dans les campagnes thouarsaises, 1900-1960 ».

Le public aura accès à une dizaine de salles et espaces d’exposition d’objets anciens, utilisés par les habitants des communes rurales de la région thouarsaise : expositions de voitures hippomobiles, d’outils agricoles, manuels et mécaniques, de cave et de pressoir, de cuisine, de vêtements et autres objets domestiques.

Les expositions concernent également des œuvres de peintres contemporains et des travaux généalogiques consacrés à la commune de Louzy. Elles sont organisées dans les dépendances d’une ancienne ferme qui a accueilli quatre générations d’agriculteurs depuis le XIXe siècle.

Maison des Mémoires 5bis rue de la Croix-Estudier, 79100 Louzy Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 81 01 63 57 [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 01 63 57 »}, {« type »: « email », « value »: « p.donadieu@icloud.com »}] Créée par le Louzéen Pierre Donadieu, l’association raconte l’origine, les traditions et les lieux remarquables de la commune. Depuis le 24 avril, 3 expositions sur les oiseaux, les outils du paysan et le vin d’autrefois sont à découvrir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Association La Maison des Mémoires