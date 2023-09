Cet évènement est passé Atelier marque-pages aux archives territoriales Maison des Mémoires et des Cultures de Guyane Remire-Montjoly Catégorie d’Évènement: Remire-Montjoly Atelier marque-pages aux archives territoriales Maison des Mémoires et des Cultures de Guyane Remire-Montjoly, 16 septembre 2023, Remire-Montjoly. Atelier marque-pages aux archives territoriales 16 et 17 septembre Maison des Mémoires et des Cultures de Guyane Entrée libre, sur inscription A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, participez à un atelier de marque-pages avec les archivistes Maison des Mémoires et des Cultures de Guyane Remire-Montjoly 97354 Remire-Montjoly 97354 Guyane [{« type »: « phone », « value »: « 0594 57 30 20 »}, {« type »: « email », « value »: « mcmg@ctguyane.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T19:00:00+02:00 – 2023-09-17T21:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Remire-Montjoly Autres Lieu Maison des Mémoires et des Cultures de Guyane Adresse Remire-Montjoly 97354 Ville Remire-Montjoly Lieu Ville Maison des Mémoires et des Cultures de Guyane Remire-Montjoly latitude longitude 4.905015;-52.277164

Maison des Mémoires et des Cultures de Guyane Remire-Montjoly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remire-montjoly/