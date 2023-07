Exposition : « Cultura Viva, faiseurs de traditions en pays d’Aude » Maison des mémoires – Chambre Joë Bousquet Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne.

Exposition : « Cultura Viva, faiseurs de traditions en pays d’Aude » 16 et 17 septembre Maison des mémoires – Chambre Joë Bousquet Gratuit. Entrée libre. Rez-de-chaussée de la maison des mémoires.

En prolongement de l’exposition présentée en 2019 par le CIRDOC, l’ethnopôle Garaemettra en avant la diversité des traditions culturelles de l’Aude, au-delà des éléments officiellement reconnus comme patrimoine culturel immatériel (PCI) et inscrits sur la liste représentative de l’UNESCO. Nous explorerons des aspects tels que l’accent, les rugbys, le cassoulet, la truffe et le tour de l’âne, qui font partie intégrante de notre patrimoine local.

Cette exposition permettra également de relativiser la nouveauté de l’intérêt porté à ce type de patrimoine en soulignant l’attention qu’il a reçue dans l’Aude depuis près d’un demi-siècle. Nous commencerons par une présentation du Patrimoine Culturel Immatériel au niveau national et international afin de situer le contexte plus large de cette thématique.

Maison des mémoires – Chambre Joë Bousquet 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie http://audealaculture.fr/arts-spectacles/maison-memoires Cet hôtel particulier, qui fut la demeure de Joë Bousquet (1897-1950), abrite la chambre de ce poète audois et une exposition permanente retraçant sa vie et le rayonnement de son œuvre. Blessé de guerre en 1918, il perdit l’usage de ses jambes et demeura alité le reste de sa vie dans sa fameuse chambre du 53 rue de Verdun à Carcassonne, restée en l’état et inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1990. Il y accueillit les plus grands peintres et écrivains de son siècle. Le centre Joë Bousquet et son temps anime cette exposition et propose des expositions temporaires consacrées aux relations entre écriture et création artistique.

Baptisée « Maison des mémoires » depuis 1988, date de son acquisition par le département de l’Aude, les bâtiments sur cour remontent aux XVIe et XVIIe siècles, la façade donnant sur la rue est attribuée au XVIIIe siècle. Au premier étage, l’intérieur abrite de remarquables plafonds peints à la française accompagnés d’un décor mural des XVIe et XVIIe siècles. Ces éléments sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1992.

La Maison des mémoires héberge également le groupe audois de recherche et d’animation ethnographique (ethnopôle GARAE), dont le centre de documentation est ouvert au public, ainsi que l’association d’études du catharisme / René Nelli.

Des expositions temporaires, des lectures publiques, des conférences sont régulièrement tenues dans ce lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ethnopôle Garae