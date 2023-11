Cet évènement est passé Festival Fictions Documentaires Maison des Mémoires Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne Festival Fictions Documentaires Maison des Mémoires Carcassonne, 21 novembre 2023, Carcassonne. Festival Fictions Documentaires 21 novembre – 13 décembre Maison des Mémoires Fictions Documentaires est un festival unique en son genre, car si bien sûr, le genre de la fiction documentaire est présent dans le paysage photographique contemporain, notre festival est le seul en France à y être entièrement consacré. Il représente l’essence de notre engagement, tourné vers cette pratique, qui transpire dans toutes less actions du GRAPh-CMI : soutien à la création, résidences d’artistes, éducation à l’image…

La fiction documentaire, c'est se saisir d'un fait de société et le traiter grâce à l'art contemporain. C'est utiliser la métaphore, la mise en scène, le symbole, le collage… pour s'approprier une problématique actuelle. Maison des Mémoires 53 rue de Verdun, Carcassonne

2023-11-21T10:00:00+01:00 – 2023-11-21T13:00:00+01:00

2023-11-21T10:00:00+01:00 – 2023-11-21T13:00:00+01:00
2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

