Fête de la citrouille Maison des Marais Marchésieux, 29 octobre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Venez en famille pour fêter la citrouille à la Maison des marais en participant aux différents ateliers pour petits et grands de 11h à 17h: animations nature, concours de décoration de citrouille et bien d’autres ateliers!.

2023-10-29 11:00:00 fin : 2023-10-29 17:00:00. .

Maison des Marais Rue Grandin

Marchésieux 50190 Manche Normandie



Bring the whole family to celebrate pumpkin at the Maison des marais and take part in a variety of workshops for young and old from 11am to 5pm: nature activities, pumpkin decorating competition and many other workshops!

Traiga a toda la familia a celebrar las calabazas en la Maison des marais y participe en los diversos talleres para grandes y pequeños de 11:00 a 17:00: actividades en la naturaleza, concurso de decoración de calabazas y muchos otros talleres

Kommen Sie mit Ihrer Familie, um den Kürbis im Maison des marais zu feiern und nehmen Sie an den verschiedenen Workshops für Groß und Klein von 11 bis 17 Uhr teil: Naturanimationen, Kürbisdekorationswettbewerb und viele andere Workshops!

Mise à jour le 2023-09-22 par Côte Ouest Centre Manche