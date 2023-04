Marchesieux/50 : journée GONm Maison des marais Marchésieux Catégories d’Évènement: Manche

Marchesieux/50 : journée GONm Maison des marais, 23 juin 2023, Marchésieux. Marchesieux/50 : journée GONm Vendredi 23 juin, 10h00 Maison des marais Gratuit Le matin, 10 h promenade d’observation et d’écoute des oiseaux.à La Maison des marais.

Le midi, possibilité de pique-nique

Après-midi : exposition-atlas lieu à préciser

Conférence : 15h présentation du GONm par Alain Chartier

Présentation de le RNR des marais de la Taute par JM Savigny

Conférence sur le courlis cendré par Alain Chartier

Organisation : GONm avec l’ADAME des marais

Contact : Joëlle Berthou joelle.berthou@orange.fr

2023-06-23T10:00:00+02:00 – 2023-06-23T17:00:00+02:00

