MARCHESIEUX (50) – Journée de découverte des oiseaux des marais Samedi 24 juin, 09h00 Maison des Marais de Marchésieux Gratuit – Sans inscription

En collaboration avec les membres du GONm, l’association Adame des Marais organise une journée de découverte des oiseaux des marais à la Maison des Marais de Marchésieux dans la Manche.

9h: Sortie ornithologique à la découverte des oiseaux des marais par Bruno Chevalier (membre du GONm: Groupe Ornithologique Normand)

11h: Présentation de l’atlas des oiseaux de Normandie du GONm par Bruno Chevalier (co-rédacteur)

12h30: Pique-nique dans le jardin de la Maison des Marais

14h30: Présentation des Réserves Naturelles Régionales (RNR) par Jean-Marc Savigny (salarié du GONm)

16h: Conférence d’Alain Chartier (membre du GONm et conservateur des marais de la Taute) sur le courlis cendré (échassier migrateur présent dans nos marais)

Et toute la journée: Exposition photos du GONm et du naturaliste Xavier Niedergang

Evenement gratuit et ouvert à tous.

Informations : www.adame-des-marais.fr / 07 81 69 69 73 / joelle.berthou@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T09:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

