Découvrez l’exposition « L’Aube Sauvage, florilège de la faune auboise » Maison des maraîchers Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Découvrez l’exposition « L’Aube Sauvage, florilège de la faune auboise » 16 et 17 septembre Maison des maraîchers Gratuit. Entrée libre.

Partez à la découverte du patrimoine vivant de l’Aube et découvrez un florilège de la faune auboise à travers une exposition de photographies et de dessins, par les artistes Guillaume Petit et STEF.

Maison des maraîchers 5 A rue Guillaume Le Blé, 10 000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 72 10 06 https://www.ville-troyes.fr/sortir-bouger/parc-des-moulins/ Au milieu des terres maraîchères, se dresse une maison d’habitation construite à la fin du XIXe siècle, à l’architecture champenoise vernaculaire, typique de la région.

Aujourd’hui, elle accueille le Service de Troyes Champagne Métropole et propose des animations en lien avec le bien-être et la nature au cœur du parc des Moulins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Ville de Troyes