Quel meilleur moyen que le sport pour découvrir le patrimoine vivant naturel de l’Aube ?

À travers le Parc des Moulins, profitez de cette marche nordique aux côtés de passionnés.

Alliez les plaisirs du sport et de la nature grâce à cette animation proposée par la Maison des Maraîchers.

Des bâtons de marche vous seront prêtés pour la matinée. Maison des maraîchers 5 A rue Guillaume Le Blé, 10 000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 72 10 06 https://www.ville-troyes.fr/sortir-bouger/parc-des-moulins/ Au milieu des terres maraîchères, se dresse une maison d'habitation construite à la fin du XIXe siècle, à l'architecture champenoise vernaculaire, typique de la région. Aujourd'hui, elle accueille le Service de Troyes Champagne Métropole et propose des animations en lien avec le bien-être et la nature au cœur du parc des Moulins.

