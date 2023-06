Visitez librement le Parc des Moulins Maison des maraîchers Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Visitez librement le Parc des Moulins Maison des maraîchers Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Visitez librement le Parc des Moulins 16 et 17 septembre Maison des maraîchers Gratuit. Entrée libre. Baladez-vous librement dans le Parc des Moulins, véritable poumon vert de près de vingt hectares, situé à la lisière du centre-ville. Maison des maraîchers 5 A rue Guillaume Le Blé, 10 000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 72 10 06 https://www.ville-troyes.fr/sortir-bouger/parc-des-moulins/ Au milieu des terres maraîchères, se dresse une maison d’habitation construite à la fin du XIXe siècle, à l’architecture champenoise vernaculaire, typique de la région. Aujourd’hui, elle accueille le Service de Troyes Champagne Métropole et propose des animations en lien avec le bien-être et la nature au cœur du parc des Moulins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 © Ville de Troyes Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Maison des maraîchers Adresse 5 A rue Guillaume Le Blé, 10 000 Troyes Ville Troyes Departement Aube Age max 99 Lieu Ville Maison des maraîchers Troyes

Maison des maraîchers Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Visitez librement le Parc des Moulins Maison des maraîchers Troyes 2023-09-16 was last modified: by Visitez librement le Parc des Moulins Maison des maraîchers Troyes Maison des maraîchers Troyes 16 septembre 2023