Le CPIE du Sud Champagne en partenariat avec la maison des maraîchers du parc des Moulins à Troyes vous propose de découvrir de manière ludique les rapaces nocturnes de notre région. Au programme diaporama de présentation de nos rapaces, analyse de pelotes de réjection, mais surtout une sortie dans le parc à l’écoute des rapaces nocturnes présents, des chauves-souris etc. Le CPIE du sud champagne vous donnera également des informations sur l’accueil des rapaces nocturnes reçus en centre de soins (causes, devenir des animaux) et des actions à mener pour les préserver. La sortie dans le parc débutera à 20h00 pour se finir à 21h30.

Rdv à 19h30 devant la maison des maraîchers du parc des Moulins

