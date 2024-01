Philomania propose une Conférence d’Anne Alombert « Intelligence artificielle : l’écologie de l’esprit à l’ère numérique. » Maison des lycéens du lycée Jean Zay Orléans, mardi 23 janvier 2024.

Philomania propose une Conférence d’Anne Alombert « Intelligence artificielle : l’écologie de l’esprit à l’ère numérique. » Comment l’intelligence artificielle affecte nos esprits et nos relations sociales Mardi 23 janvier, 19h00 Maison des lycéens du lycée Jean Zay Gratuit pour les étudiants, les lycéens et les apprentis.Participation aux frais: tarif normal 4 €; tarif réduit 2 € ( personnes en situation de handicap ou en recherche d’emploi )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T19:00:00+01:00 – 2024-01-23T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-23T19:00:00+01:00 – 2024-01-23T20:30:00+01:00

Dans le contexte du développement fulgurant des « intelligences artificielles génératives », que certains transhumanistes décrivent aujourd’hui comme des « esprits numériques », il convient, à l’inverse, de se demander comment les technologies numériques affectent nos esprits et facultés psychiques (mémoire, attention, imagination).

Comment les milieux numériques (smartphones, réseaux sociaux, applications, plateformes de contenus ou de visioconférences, IA génératives, agents conversationnels) impactent-ils nos capacités attentionnelles, en particulier quand les entreprises numériques dominantes fondent leur modèle d’affaire sur « l’économie de l’attention » ?

Quels sont les risques de cette captation des attentions pour nos capacités mentales et pour nos relations sociales ? Comment le développement de l’intelligence artificielle affecte-t-il nos capacités de réfléchir et de penser ?

Quels sont les leviers pour faire face à ces enjeux ? Est-il possible de mettre les automates computationnels au service de l’intelligence collective ?

Maison des lycéens du lycée Jean Zay rue de l’église Saint Vincent 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « a.philomania@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 73 09 81 55 »}]

nouvelles technologies intelligence artificielle