Participation 4 € . Tarif réduit 2€ ( personnes en situation de handicap ou en recherche d’emploi) Gratuit pour les lycéens, les apprentis et les étudiants

Conférence de Dany-Robert Dufour, suivie d’un débat et d’un pot offert par l’association. Grandeur et décadence de l’utopie capitaliste. handicap moteur mi Maison des lycéens du lycée Jean Zay rue de l’église Saint Vincent 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dany-Robert DUFOUR est philosophe, professeur honoraire des Universités. Il a publié quelques 25 livres chez les meilleurs éditeurs, ( « Le divin marché », « Baise ton prochain , une histoire souterraine du capitalisme », « Le Dr Mabuse et ses doubles »), dont les derniers traitent des effets toxiques de l’économie marchande néolibérale sur les économies politique, psychique et discursive. Le capitalisme triomphe depuis trois siècles. Nous verrons pourquoi et comment il débouche maintenant sur une crise civilisationnelle, sociale et écologique majeure.

Le capitalisme moderne naît en Angleterre au cours de la première révolution industrielle au début du 18e. Or, il existe un texte étonnant de cette époque qui contient le logiciel caché de ce système. Il permet de comprendre comment, avec ce système, le monde s’est considérablement enrichi et pourquoi l’utopie capitaliste est aujourd’hui entrée en déclin. Début de la conférence à 19h

Débat vers 20h

20h30 : pot offert par l’association

