Café-philo animé par Laurence Lacroix Maison des lycéens du lycée Jean Zay, 7 février 2023, Orléans.

Gratuit pour les lycéens, étudiants et apprentis Participation aux frais: 4 euros tarif normal, 2 euros demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap,

Réflexion collective sur un sujet choisi par les participants, débat animé par Laurence Lacroix,philosophe. Repas partagé ensuite

Maison des lycéens du lycée Jean Zay rue de l'église Saint Vincent 45000 Orléans

Les participants proposent des sujets, qui sont mis aux voix. Le sujet qui obtient le plus de voix est immédiatement traité. Ce n’est ni une discussion de comptoir, ni un cours de philo, mais une réflexion collective, avec l’aide d’un philosophe, Les participants y découvrent souvent qu’ils ont des capacités de réflexion philosophique qu’ils ne soupçonnaient pas auparavant. On y déconstruit la doxa facile et les préjugés et on savoure le plaisir de penser, dans l’écoute, le respect et l’humour.

Repas partagé ensuite pour ceux qui le souhaitent et veulent prolonger les échanges



