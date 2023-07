Survolez Paris au XVIIIe siècle Maison des Lumières Denis Diderot Langres, 15 septembre 2023, Langres.

Survolez Paris au XVIIIe siècle 15 – 17 septembre Maison des Lumières Denis Diderot entrée libre et gratuite

Dans la salle Colson de la Maison des Lumières, venez survoler Paris au temps de Diderot ! Un casque de réalité virtuelle vous permettra de découvrir Paris, seul ou en famille, en survolant le Plan de Turgot, célèbre plan en vue cavalière de la capitale vers 1740. Avec une manette, dirigez votre vol vers les principaux monuments de Paris. La capitale comme vous ne l’avez jamais vue…

Maison des Lumières Denis Diderot 2 rue Chambrulard, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est 03 25 86 86 40 http://www.musees-langres.fr Installé dans le bel hôtel particulier Du Breuil de Saint-Germain (XVIe et XVIIIe siècles), ce musée présente la vie et l’œuvre du grand homme, présentées dans le contexte du siècle des Lumières. Homme aux curiosités multiples, à la fois intelligent et ouvert, sensible aux problèmes de son temps, Denis Diderot participa largement à la révolution intellectuelle qui marqua le XVIIIe siècle.

Entre 2009 et 2013, la restauration des extérieurs classés au titre des Monuments Historiques de la Maison des Lumières a été confiée à Pierre Bortolussi, Architecte en chef des Monuments Historiques. Hors parties protégées au titre des Monuments Historiques, le projet architectural et muséographique a été confié au cabinet Basalt Architecture, associé à l’atelier A-kiko pour la muséographie et à l’agence Louis Benech Paysagiste pour la conception du jardin.

