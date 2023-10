Voulez-vous qu’elle reste ? Maison des lumieres denis diderot Langres, 13 mai 2023, Langres.

Voulez-vous qu’elle reste ? Samedi 13 mai, 22h30, 23h30 Maison des lumieres denis diderot sur inscription

Visite flash par le conservateur

Une esquisse peinte par l’atelier de Gabriel-François Doyen, grand artiste du XVIIIe siècle, vous sera présentée par le conservateur. À vous, si vous le souhaitez, d’aider le musée à acquérir et à garder cette œuvre, grâce à l’opération de mécénat participatif lancé le jour-même. Rendez-vous sur le plate-forme KissKissBankBank à partir du 1er avril !

Maison des lumieres denis diderot 1 place Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est Langres 52200 Haute-Marne Grand Est 03 25 86 86 40 http://www.musees-langres.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@langres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325868686 »}] Dans un hôtel particulier des XVIe et XVIIIe s., un musée dédié au philosophe Denis Diderot et à son oeuvre la plus célèbre « L’encyclopédie », ainsi qu’au siècle des Lumières.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T23:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©musées de Langres