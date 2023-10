De nouvelles œuvres pour la Maison des Lumières Maison des lumieres denis diderot Langres, 13 mai 2023, Langres.

Le conservateur des musées de Langres vous fait découvrir les quatre peintures achetées pour l’anniversaire de la Maison des Lumières. Elles viendront compléter le parcours permanent.

Maison des lumieres denis diderot 1 place Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Dans un hôtel particulier des XVIe et XVIIIe s., un musée dédié au philosophe Denis Diderot et à son oeuvre la plus célèbre « L'encyclopédie », ainsi qu'au siècle des Lumières.

©musées de Langres