Diderot imaginé

Samedi 13 mai, 09h00, 13h30 Maison des lumieres denis diderot

Cette exposition découverte propose quelques oeuvres originales (sculptures, gravures, livres, timbres) et des images commentées des plus célèbres portraits de Diderot, réalisés de son vivant puis au XIXe et au XXe siècle. Venez découvrir la manière dont Houdon, Rodin, Bartholdi, Picasso et beaucoup d’autres ont imaginé le philosophe. De façon réaliste ou de façon héroïsée, dans l’intimité ou en société, dans le dialogue ou dans le doute, fort ou fragile…, Diderot a été différemment imaginé. Chaque représentation raconte une histoire : comment les plus grands artistes ont imaginé Diderot, comment Diderot a réagi face à ses propres portraits, comme la postérité du grand homme s’incarne au fil des siècles, en peinture, en sculpture, en gravure, sur des timbres… jusqu’à nos jours. Entre portraits physiques et portraits psychologiques, les images de Diderot ont contribué à construire notre imaginaire collectif du philosophe.

Prêt exceptionnel d’une oeuvre d’Auguste Rodin Pendant cinq mois à partir du 13 mai et en lien avec l’exposition Diderot imaginé, la Maison des Lumières accueille, de façon tout à fait exceptionnelle, une sculpture d’Auguste Rodin représentant Denis Diderot.

Dévoilée au public pour la toute première fois depuis sa création en 1884, cette oeuvre originale permet de découvrir comment l’un des plus grands sculpteurs du XIXe siècle a représenté l’un des plus grands penseurs du XVIIIe siècle.

Maison des lumieres denis diderot 1 place Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est

musées de Langres