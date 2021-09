Charmes Charmes Charmes, Vosges MAISON DES LOUPS OUVERTE POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AVEC EXPOSITIONS Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

MAISON DES LOUPS OUVERTE POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AVEC EXPOSITIONS Charmes, 18 septembre 2021, Charmes. MAISON DES LOUPS OUVERTE POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AVEC EXPOSITIONS 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 12:00:00

Charmes Vosges Le conservatoire du Patrimoine vous accueille à la Maison du Chaldron, ou Maison des Loups pour les Journées Européennes du Patrimoine, où plusieurs expositions sur Napoléon et Barrès vous attendent. Maison classée aux Monuments Historiques. OT dernière mise à jour : 2021-09-09 par

