Ecole de Musique de Senlis Maison des Loisirs Senlis, 16 décembre 2023, Senlis.

Ecole de Musique de Senlis Samedi 16 décembre, 18h30 Maison des Loisirs Entrée libre

Traditionnel rendez-vous de l’EMS, le Concert de Noël est un moment où petits et grands se retrouveront dans une ambiance musicale, festive et familiale.

N’hésitez pas à venir en famille, entre amis, entre voisins !

À la Maison des Loisirs, à 18h30. Entrée libre et gratuite.

Renseignements au 06 18 44 56 65

Maison des Loisirs 21 rue Yves Carlier, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 44 56 65 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T18:30:00+01:00 – 2023-12-16T20:30:00+01:00

2023-12-16T18:30:00+01:00 – 2023-12-16T20:30:00+01:00

école de musique de Senlis