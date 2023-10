Cet évènement est passé Séance découverte Maison des Loisirs Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Séance découverte Maison des Loisirs Senlis, 12 septembre 2023, Senlis. Séance découverte Mardi 12 septembre, 19h00 Maison des Loisirs Entrée libre Dansez Sans Frontières vous invite à partager un moment de convivialité autour des danses de salon, danses de bal et danses en ligne.

L’association ne dispense pas de cours mais invite toutes les personnes souhaitant danser à partager leurs connaissances les mardis, de 19h à 20h30. Maison des Loisirs 21 rue Yves Carlier, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

