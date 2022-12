Concert de Noël Maison des Loisirs Senlis Catégories d’évènement: Oise

Concert de Noël Maison des Loisirs, 10 décembre 2022, Senlis. Concert de Noël Samedi 10 décembre, 18h30 Maison des Loisirs

Entrée libre et gratuite.

Ecole de Musique de Senlis (EMS) Maison des Loisirs 21 rue Yves Carlier, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Traditionnel rendez-vous de l’EMS, le Concert de Noël est un moment où petits et grands se retrouveront dans une ambiance musicale, festive et familiale.

N’hésitez pas à venir en famille, entre amis, entre voisins !

À la Maison des Loisirs, à 18h30. Entrée libre et gratuite. Renseignements au 06 18 44 56 65

2022-12-10T18:30:00+01:00

2022-12-10T22:00:00+01:00 Khan Eliane

