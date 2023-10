Cet évènement est passé Téléthon – Tombola du Club Modéliste Naval Senlisien Maison des Loisirs Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Téléthon – Tombola du Club Modéliste Naval Senlisien Maison des Loisirs Senlis, 3 décembre 2022, Senlis. Téléthon – Tombola du Club Modéliste Naval Senlisien Samedi 3 décembre 2022, 10h00 Maison des Loisirs Vente des billets 5€ minimum De nombreux lots dont maquettes de voilier (45cm et 40cm) / Entrées gratuites au musée de la Marine / Maquettes à construire (Curtis Sark, Santa Maria…) / inscriptions offertes au club de maquettes CMNS / revues Neptunia / lots de consolation porte-clés « Pomme de Touline » ou mini bateaux (jusqu’à épuisement des lots). Maison des Loisirs 21 rue Yves Carlier, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

