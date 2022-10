Événement rose au profit de la Ligue contre le cancer Maison des Loisirs Fontenilles Catégories d’évènement: Fontenilles

Événement rose au profit de la Ligue contre le cancer Maison des Loisirs, 16 octobre 2022, Fontenilles. Événement rose au profit de la Ligue contre le cancer Dimanche 16 octobre, 09h30 Maison des Loisirs

4 euros/personne au profit de la Ligue contre le Cancer

Grand jeu solidaire en centre-ville de Fontenilles Maison des Loisirs Place Sylvain Darlas 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-fontenilles.fr/wp-content/uploads/2022/09/bulletin_jeu_octobrerose.pdf »}, {« link »: « https://octobre-rose.ligue-cancer.net/ »}] Cette année et pour la première fois, la commune de Fontenilles en partenariat avec ses associations se mobilise dans le cadre d’OCTOBRE ROSE – campagne de communication qui a pour objectif de mobiliser les femmes et leur entourage en les sensibilisant sur le cancer du sein par l’information et le dialogue, ainsi que sur l’importance du dépistage. Le DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 est prévu un grand jeu en déambulation en cœur de ville sur différents points qui matérialiseront une boucle dans le village. Ces points de chute seront des stands où les participants (en équipe de 2, 3 ou 4 personnes) devront s’acquitter de 2 épreuves : répondre à des questions sur le patrimoine de Fontenilles & réaliser une petite épreuve « défi » en lien avec l’activité de l’association qui tiendra le stand. Une feuille de route sera pointée à chaque table afin de valider le passage de chaque équipe. Celles-ci se retrouveront toutes à la fin du jeu pour une remise de prix. Les inscriptions sont ouvertes à tous les Fontenillois, petits et grands, avec pour objectif de constituer des équipes multigénérationnelles.

L’inscription est de 4 euros par personne – tous les fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Le bulletin d’inscription est téléchargeable ICI. À nous retourner en mairie avec votre règlement – par chèque libellé directement au nom de la Ligue contre le cancer. Rendez-vous dimanche 16 octobre à 9h30 à la Maison des Loisirs (il sera possible de s’inscrire sur place) pour vous amuser tout en étant solidaires ! Plus d’informations : 05 61 91 55 81 https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

2022-10-16T09:30:00+02:00

2022-10-16T12:00:00+02:00

