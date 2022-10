Conférences « Le sommeil » Maison des Loisirs, 11 octobre 2022, Fontenilles.

Conférences « Le sommeil » 11 et 18 octobre Maison des Loisirs

Gratuit sans inscription préalable

Les vertus du sommeil et son importance dans notre rythme de vie

Maison des Loisirs Place Sylvain Darlas 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie

Le sommeil est une fonction vitale pour notre santé, il détermine nos comportements quotidiens et notre qualité de vie. Il participe à la restauration de notre organisme et lui fournit l’énergie nécessaire pour démarrer une belle journée. Nous passons en moyenne 1/3 de notre vie à dormir ce qui signifie qu’à 60 ans, nous aurons dormi plus de 20 ans !

Le sommeil est essentiel à une bonne hygiène de vie, au même titre qu’une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Emmanuelle ATHIER, psychologue clinicienne du sport, éducatrice sportive et coach scolaire spécialisée dans la gestion du stress nous sensibilisera sur l’importance du sommeil et ses vertus sur notre vie quotidienne. Quels sont les risques d’un manque de sommeil ? Comment remédier à ces troubles et retrouver un sommeil de qualité ?

Emmanuelle Athier répondra à toutes les questions que vous vous posez. Venez nombreuses et nombreux échanger avec une spécialiste du sujet.

Les conférences sont gratuites et destinées à tous les publics.

Plus d’informations : 05 61 91 55 80



