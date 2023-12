Atelier – comment utiliser les argiles pour se soigner Maison des loisirs Dompierre-les-Églises, 27 janvier 2024, Dompierre-les-Églises.

Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 13:45:00

fin : 2024-01-27 18:00:00

Atelier animé par Ysabel Andreo, Naturopathe. Utiliser l’argile pour se soigner est une technique ancestrale de soin, à la fois accessible à tous et très bon marché…

Au programme :

* De la théorie pour étudier les propriétés de l’argile et ses diverses utilisations dans le cadre familial ou dans une pratique professionnelle de bien-être et santé naturelle

* De la pratique : comment faire des cataplasmes chaud, froid, badigeon, lait d’argile, etc….

L’après-midi sera clôturé par un goûter offert par l’association Kloreaufil.

Le nombre de places est limité, n’oubliez pas de vous inscrire avant le 20 janvier..

EUR.

Maison des loisirs Rue de l’Église

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pays du Haut Limousin