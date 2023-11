1, 2, 3, Contes à rebours ! Maison des Loisirs Dompierre-les-Églises, 16 décembre 2023, Dompierre-les-Églises.

Dompierre-les-Églises,Haute-Vienne

Petits et grands, ouvrez vos oreilles et laissez vous conter trois histoires à rebrousse poil avec des animaux très originaux !

Danielle vous enchantera avec ces contes… de Noël !

Un goûter sera offert par l’association KLOREAUFIL à 16h.

Réservation recommandée..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:30:00. EUR.

Maison des Loisirs Rue de l’Église

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Open your ears, young and old, and let us tell you three hair-raising stories featuring some very original animals!

Danielle will enchant you with these tales… of Christmas!

A snack will be offered by the KLOREAUFIL association at 4pm.

Reservations recommended.

Pequeños y mayores, ¡abrid bien los oídos y dejad que os contemos tres historias espeluznantes con unos animales muy originales!

¡Danielle te encantará con sus cuentos navideños!

A las 16 h, la asociación KLOREAUFIL ofrecerá un tentempié.

Se recomienda reservar.

Ob Groß oder Klein, spitzen Sie Ihre Ohren und lassen Sie sich drei haarsträubende Geschichten mit sehr originellen Tieren erzählen!

Danielle wird Sie mit diesen Märchen verzaubern… zur Weihnachtszeit!

Um 16 Uhr bietet der Verein KLOREAUFIL einen Imbiss an.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Pays du Haut Limousin